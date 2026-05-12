RLP: Autobahnunfall mit drei Fahrzeugen – eine Person schwerverletzt – Vollsperrung

Ein Lkw und zwei Autos sind in einen Unfall verwickelt, der sich über alle drei Fahrstreifen erstreckt. Die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt ist danach für drei Stunden gesperrt.

MAINZ-HECHTSHEIM. Am gestrigen Abend kam es gegen 19.30 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim West und dem Hechtsheimer Tunnel zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Unfallstelle erstreckte sich über alle drei Fahrstreifen, weshalb die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt gesperrt werden musste. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Einsatzkräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der erheblichen Beschädigungen mussten zwei der beteiligten PKWs durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das dritte beteiligte Fahrzeug, ein Sattelzug, konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Darmstadt bis etwa 22.20 Uhr für drei Stunden voll gesperrt. (Quellen: dpa, Verkehrsdirektion Mainz)