++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super-Variante geht hoch ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 13.05.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 13.05.26, 00.00 Uhr:

Die Super-Variante „Super 98“ macht den Anfang mit einem Preissprung nach oben!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Mittwoch dann weiter 1,837  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt auch unberührt, und der Liter kostet am Mittwoch weiterhin 1,789 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 3,6 Cent im Preis hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch 1,920 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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