RLP: Väter selten alleinerziehend und oft in Vollzeit

BAD EMS – Fast kein Vater, der in Rheinland-Pfalz mit einem minderjährigen Kind zusammenlebt, ist alleinerziehend.

Rund 97 Prozent der Väter mit einem minderjährigen Kind im Haushalt seien im vergangenen Jahr in einer Partnerschaft gewesen – nur 3,4 Prozent alleinerziehend, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Bei Müttern hingegen sind es 16 Prozent. Im vergangenen Jahr lebten demnach etwa 347.000 Väter mit mindestens einem minderjährigen Kind im gemeinsamen Haushalt.