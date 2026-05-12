Trier: Wasserrohrbruch und Vollsperrung in der Burgmühlenstraße

TRIER – Aufgrund eines Wasserrohrbruchs auf der Kreuzung zur Numerianstraße und zur St.-Helena-Straße ist die Ausfahrt aus der Bugmühlenstraße in diese Fahrtrichtung seit Montag, 11. Mai bis voraussichtlich Freitag, 15. Mai 2026 kurzfristig gesperrt.

Der Verkehr aus der Burgmühlenstraße wird über die St-Helena-Straße, die Tempelherrenstraße und die Dronkestraße am Friedhof Euren vorbei in die Straße in den Särken umgeleitet. Die Umleitungen sind vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Die Busse der Linien 1 und 81 in Richtung Euren Helenenbrunnen fahren bis zur Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße ihre gewohnte Route. Anschließend werden sie über die Eurener Straße zur Haltestelle Euren Friedhof umgeleitet. In Richtung Innenstadt fahren die Busse der Linien 1 und 81 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren.

Für die Dauer der Sperrung werden die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Euren Helenenbrunnen aufgehoben und an die Haltestellen Ludwig-Steinbach-Straße und Hontheimstraße verlegt.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Trevirispassage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.