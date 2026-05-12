Systemausfall bei Sparkasse Trier und Mittelmosel: IT-Probleme mittlerweile behoben

TRIER – Ein technischer Defekt hat am Dienstagvormittag weite Teile des Sparkassen-Betriebs in der Region Trier zum Erliegen gebracht.

Kunden sahen sich mit weitreichenden Einschränkungen konfrontiert. Sowohl das stationäre Geldabheben als auch moderne Banking-Dienste waren zeitweise nicht verfügbar. Betroffen war das gesamte digitale Spektrum von der mobilen App bis hin zum klassischen Online-Banking im Browser.

Zahlungsverkehr massiv beeinträchtigt

Die Auswirkungen waren bis in den Einzelhandel spürbar. Viele Kunden scheiterten beim Versuch, ihre Einkäufe per Karte zu begleichen. Da auch das TAN-Verfahren zur Autorisierung von Transaktionen gestört war, blieb die Abwicklung von Bankgeschäften für Stunden unmöglich. Die Sparkasse reagierte zügig und leitete eine umfassende Fehlerbehebung ein, während sie zeitgleich die Sorgen der Kunden vor kriminellen Zugriffen entkräftete.

Hackerangriff offiziell ausgeschlossen

Nach offiziellen Angaben der Banksprecherin besteht kein Verdacht auf einen Cyber-Angriff. Experten arbeiten derzeit intensiv daran, die genaue Ursache der Störung im System zu lokalisieren. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder ohne Einschränkungen. Die Bank versichert, dass alle Systeme nun wieder störungsfrei arbeiten. Dennoch bleibt die Analyse des Vorfalls ein wichtiges Thema, um künftige Ausfälle dieser Größenordnung zu verhindern.