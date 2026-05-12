Universität Trier startet zwei neue Bachelorstudiengänge: KI und Kulturelles Erbe im Fokus

Die Universität Trier erweitert ihr Studienangebot zum Wintersemester 2026/27 um zwei zukunftsorientierte Bachelorstudiengänge. Mit „Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz“ und „Kulturelles Erbe“ greift die Hochschule zentrale Fragen unserer Zeit auf – von verantwortungsvoller KI bis zur digitalen Bewahrung kultureller Geschichte.

Zwei neue Bachelorstudiengänge an der Universität Trier

TRIER. Wie wollen wir künftig mit Künstlicher Intelligenz leben? Und wie lässt sich kulturelles Erbe in einer digitalen Welt bewahren, erforschen und neu vermitteln?

Mit zwei neuen Bachelorstudiengängen gibt die Universität Trier darauf ab dem Wintersemester 2026/27 eine konkrete Antwort. Die Einschreibung startet für die Studiengänge „Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz“ und „Kulturelles Erbe“.

Beide Angebote verbinden gesellschaftliche Relevanz mit praxisnaher Ausbildung – und richten sich an junge Menschen, die Zukunft aktiv mitgestalten wollen.

Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz: KI mit Verantwortung denken

Künstliche Intelligenz verändert bereits heute Alltag, Arbeitswelt und gesellschaftliche Prozesse. Doch wie kann KI so entwickelt werden, dass sie fair, verständlich und vertrauenswürdig bleibt?

Genau hier setzt der neue Bachelorstudiengang „Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz“ an. Statt Technik isoliert zu betrachten, verbindet das Studium Informatik und KI mit Perspektiven aus Psychologie, Recht sowie Sprache und Technologie.

Studierende lernen nicht nur, intelligente Systeme zu programmieren. Sie setzen sich auch kritisch mit den Auswirkungen von KI auf Menschen und Gesellschaft auseinander. Themen wie Ethik, Transparenz und Verantwortung spielen dabei eine zentrale Rolle.

Auch für Interessierte ohne umfangreiche Vorkenntnisse

Besonders attraktiv: Der Studiengang ist bewusst auch für Interessierte ohne umfangreiche Vorkenntnisse konzipiert. Entscheidend sind Neugier, Motivation und die Bereitschaft, Technik interdisziplinär zu denken.

Praxisorientierte Projekte, reale Anwendungsfälle und eigene Softwareentwicklungen sollen bereits im Studium konkrete Erfahrungen ermöglichen.

Das Ziel: Fachkräfte auszubilden, die KI nicht nur entwickeln, sondern verantwortungsvoll gestalten.

Kulturelles Erbe: Tradition und Digitalisierung verbinden

Mit dem zweiten neuen Bachelorstudiengang „Kulturelles Erbe“ verbindet die Universität Trier Tradition und Zukunft auf innovative Weise.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kulturelles Erbe erforscht, bewahrt und digital zugänglich gemacht werden kann – von historischen Objekten über Sammlungen bis hin zu immateriellen kulturellen Traditionen.

Der transdisziplinäre Studiengang kombiniert kulturwissenschaftliche Reflexion mit digitalen Methoden. Er eröffnet Einblicke in Museen, Archive, Sammlungen und kuratorische Praxis.

Trier als besonderer Studienort für kulturelles Erbe

Kooperationen mit Kulturinstitutionen ermöglichen einen starken Praxisbezug bereits während des Studiums. Studierende können individuelle Schwerpunkte setzen, etwa in Archäologie, Geschichte oder Kunstgeschichte.

Der Studiengang qualifiziert für Tätigkeiten an der Schnittstelle von Kultur, Digitalisierung und Öffentlichkeit – ein Bereich, der gesellschaftlich und beruflich zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Für Trier spricht dabei besonders die hohe Dichte an UNESCO-Weltkulturerbestätten und die aktiven Netzwerke in entsprechende Einrichtungen.

Einschreibung ab sofort möglich

Mit den beiden neuen Studiengängen stärkt die Universität Trier ihr Profil als interdisziplinäre und zukunftsorientierte Hochschule.

Ob verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz oder der digitale Umgang mit kulturellem Erbe: Beide Studiengänge greifen zentrale Herausforderungen der Gegenwart auf – und bieten Studierenden die Möglichkeit, aktiv an Lösungen für die Zukunft mitzuarbeiten.

Die Einschreibung für das Wintersemester 2026/27 ist ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Universität Trier unter www.uni-trier.de.