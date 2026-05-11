Neue Aufgabe als Ministerin – Bätzing-Lichtenthäler tritt als SPD-Chefin ab

MAINZ. Umbruch bei den Sozialdemokraten: Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer wird neuer Fraktionsvorsitzender im Landtag. Folgt für ihn nun auch der Schritt an die Parteispitze?

Sabine Bätzing-Lichtenthäler verabschiedet sich mit ihrem geplanten Eintritt in die Landesregierung vom Posten der SPD-Parteivorsitzenden in Rheinland-Pfalz. Sie wolle das Amt zum 18. Mai niederlegen. Als Grund dafür nannte Bätzing-Lichtenthäler in Mainz, dass sie sich künftig mit voller Kraft den neuen Aufgaben als stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend widmen wolle.

Bätzing-Lichenthäler war als erste Frau in der Geschichte der rheinland-pfälzischen SPD an die Parteispitze gewählt worden. Zudem war Bätzing-Lichenthäler bisher SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag. Diesen Posten wird in der neuen Legislaturperiode nun der noch amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer übernehmen. Ob er auch für das Amt des Parteivorsitzenden antreten wird, hat Schweitzer bislang öffentlich noch nicht gesagt.