Achtung Autofahrer: B51 bei Bitburg nach Unfall komplett gesperrt

Verkehrsbehinderung bei Bitburg: Auf der B51 hat sich am frühen Nachmittag ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignet. Die Bundesstraße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Rettungsmaßnahmen laufen.

B51 bei Bitburg aktuell voll gesperrt

Auf der B51 in Höhe Bitburg ist es am heutigen Tag gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Echternacher Straße und Saarstraße.

Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Rettungsmaßnahmen laufen – Umleitung wird eingerichtet

Die B51 ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Rettungsmaßnahmen dauern aktuell noch an. Weitere Informationen zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden und mehr Zeit einplanen.