Pferdemarkt: Gläser und Stühle flogen! Wilde Schlägerei sorgt für Polizeieinsatz im „Newtons“

Polizeieinsatz am frühen Morgen in Trier: Im Club „Newton’s“ ist es am 9. Mai zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, die offenbar schnell eskalierte. Nach Angaben an die Polizei sollen sich zeitweise rund 8 bis 10 Personen an der Schlägerei beteiligt haben.

Streit zwischen zwei Personen eskaliert

Am frühen Morgen des 9. Mai 2026 wurde der Polizei gegen 8.00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Club „Newton’s“ in Trier gemeldet.

Noch während der Anfahrt der eingesetzten Streifen ging eine weitere Mitteilung ein: Demnach sollen sich mittlerweile etwa 8 bis 10 Personen an der Schlägerei beteiligt haben.

Gläser und Stühle sollen geworfen worden sein

Nach den eingegangenen Informationen sollen im Verlauf der Auseinandersetzung auch Gläser sowie Stühle geworfen worden sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Schlägerei weiterhin im Gange.

Mehrere beteiligte Personen mussten zunächst durch die Polizei voneinander getrennt werden.

Erneuter Angriff nach erster Trennung

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zunächst ein Streit zwischen zwei Personen eskaliert war. Nachdem die beiden Hauptbeteiligten zunächst voneinander getrennt worden waren, kam es erneut zu einem Angriff.

Dieser mündete schließlich in einer unübersichtlichen Schlägerei mit mehreren Beteiligten.