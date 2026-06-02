Trier-Land Ehrentag auf dem Bauernmarkt Butzweiler

BUTZWEILER – Wir feiern das Ehrenamt! Unter diesem Titel hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ehrentag ausgerufen, mit dem der Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai gefeiert wurde.

Deutschlandweit fanden aus diesem Anlass Aktionen statt, die ehrenamtliches Engagement sichtbar werden und den vielen Freiwilligen die gebotene Anerkennung zuteil werden lassen sollten.

Auch in der Verbandsgemeinde Trier-Land fand das Thema Widerhall. Das Ehrenamtsbüro Trier-Land und der Verein „Hei Dahäm e.V.“ luden zu einem bunten Bauernmarkt auf den Schulhof der Grundschule in Butzweiler ein. Mehrere Vereine und Organisationen aus der Region nahmen die Gelegenheit wahr, sich zu präsentieren. Neben dem Marktgeschehen boten sich so den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern etliche Mitmachaktionen, Vorführungen, Unterhaltung und Information.

Für das Rahmenprogramm sorgten das Jugendorchester der Musikvereine Butzweiler und Welschbillig, das Jugendorchester des MV Kordel sowie die Tanzgruppen des Lauftreffs Welschbillig. Das Publikum honorierte ihre Darbietungen mit dem gebührenden Applaus.

„Ehrenamt genießt in der Verbandsgemeinde Trier-Land einen hohen Stellenwert“, betonte Bürgermeister Holstein in seiner Begrüßung. Vieles, was das Leben in der Verbandsgemeinde ausmache, sei ohne ehrenamtliches Engagement nicht aufrechtzuerhalten. Daher sei es wichtig, das Ehrenamt wertzuschätzen. Er endete mit dem Dank an alle Beteiligten für deren Einsatz, sowohl bei diesem Ehrentag als auch während des ganzen Jahres.

Dem konnte sich Ortsbürgermeister Dominik Matter uneingeschränkt anschließen und verwies u.a. auf die dank des ehrenamtlichen Engagements entstandenen Einrichtungen wie Grünanlagen, die „Butzi-Arena“ und verschiedene Sitzbänke im Bereich der Grundschule.