Tödlicher Wohnungsbrand: Polizei geht von Fahrlässigkeit aus

HERXHEIM – Nach einem tödlichen Wohnungsbrand am Pfingstmontag in Herxheim bei Landau geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Der Brand sei durch den unsachgemäßen Umgang des verstorbenen Bewohners mit einer Feuerquelle entstanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Der Leichnam des 62-Jährigen sei obduziert worden, laut dem vorläufigen Ergebnis starb der Mann an einer Rauchgasvergiftung. Er war nach dem Brand in der Nacht zum Pfingstmontag tot in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gefunden worden.