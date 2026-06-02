Krankenkasse: Apotheken landesweit gut erreichbar – Auswahl schwankt regional stark

MAINZ – Für 94 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz ist der Weg zur nächsten Apotheke nach Daten der Barmer Krankenkasse höchstens sechs Kilometer lang.

Für 65 Prozent der Bevölkerung sei die nächste Apotheke sogar nur maximal zwei Kilometer entfernt. «Die Erreichbarkeit von Apotheken ist für einen Großteil der rheinland-pfälzischen Bevölkerung gut», erklärte die Krankenkasse unter Berufung auf eine Untersuchung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung.

Apothekendichte sehr unterschiedlich

In Rheinland-Pfalz gibt es aber regionale Unterschiede bei der Apothekendichte. In der Landeshauptstadt Mainz kommen auf jeden Einwohner im Schnitt 48,7 Apotheken in einem Radius von sechs Kilometern. Im Landkreis Cochem-Zell dagegen befinden sich pro Einwohner im Durchschnitt nur 1,4 Apotheken innerhalb von sechs Kilometern Wegstrecke. Landesweit liegt dieser Wert durchschnittlich bei 11,0 Apotheken.