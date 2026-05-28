Die Analyse – Thilo Becker versucht den Befreiungsschlag, der politische Druck aber bleibt

Thilo Becker wirkte aufgeräumt, punktuell sogar locker. Und ab und an huschte auch ein Lächeln über das Gesicht des Trierer Baudezernenten. Offensichtlich fühlt Becker sich in kleinerer Runde wohler als im großen Kreis des Rates und der Ausschüsse. Dort ergeht er sich oft in Allgemeinplätzen, weicht Fragen aus oder antwortet unpräzise. Beim Pressegespräch zu den von seinem Dezernat zu verantworteten Bauverzögerungen und Kostensteigerungen – bei Egbert, auf dem Wolfsberg, bei Humboldt – erschien Becker hingegen informiert. Und nicht nur das: Er konnte die Fakten auch rüberbringen. Pressechef Michael Schmitz hatte ihn bestens vorbereitet, Bürgermeisterin und Schuldezernentin Britta Weizenegger (CDU) saß zur Unterstützung an Beckers Seite, Romano Bonertz und Thomas Kaup vom städtischen Hochbauamt waren da, um Details zu erläutern.

Eine Analyse von Eric Thielen

Thilo Becker weiß, dass er unter politischem Druck steht. Unter immensem Druck. Die Freien Wähler forderten schon vor Wochen seinen Rücktritt. CDU und SPD reagierten darauf zwar zurückhaltend. Offensive Verteidigung hört sich jedoch anders an. Hinzu kommt, dass Beckers Verhältnis zu Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) nicht das beste ist – gelinde gesagt. Wer Ohren auf den Rathausfluren hat, der weiß, dass es in den Sitzungen des Stadtvorstandes nicht selten kracht, lautstark kracht. Auch im Ältestenrat, in dem die Fraktionschefs mit dem Stadtvorstand beraten, herrscht kaum eitel Sonnenschein. Immer wieder im Mittelpunkt der unüberhörbaren Dissonanzen: der von den Grünen nominierte Dezernent.

Mangelhafte Kommunikation wird ihm aus fast allen Fraktionen des Rates vorgeworfen, ferner Verschleppungstaktik und bürokratische Übersteigerung. Die harten Fakten wachsen somit in eine politische Dimension hinein. Unwidersprochen ist, dass die drei großen Schulbauprojekte der Stadt – Egbert, Humboldt und Wolfsberg – finanziell aus dem Ruder gelaufen sind. In Summe wird die Stadt unter dem Strich rund 19 Millionen Euro mehr ausgeben, als ursprünglich veranschlagt worden war. Und noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht, weil auf allen drei Baustellen weiter gearbeitet wird. Die aktuelle Schätzung: Mehr als 35 Millionen Euro werden die Projekte in Gänze kosten. Davon sollten 13 Millionen Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm abgedeckt werden. Das ist Bundesgeld, das über die jeweiligen Landesregierungen an die klammen Kommunen ausgeschüttet wird. Ausgeschüttet werden sollte.

Denn daraus wird nichts. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) hat den Hahn zugedreht, weil die Projekte nicht fristgereicht zum Ende vergangenen Jahres abgeschlossen worden waren. Knapp fünf Millionen Euro an Zuschuss wurden Trier gestrichen . Die Nachverhandlungen mit der Kommunalaufsicht (ADD) laufen. Das betont Becker immer wieder. Wobei die ADD lediglich Absichtserklärungen in Richtung Stadt senden kann, weil sie am unteren Ende des Stranges sitzt. Berlin senkt oder hebt den Daumen, denn von dort aus wird das Geld verteilt. Von Trier aus müssen die Wünsche via Mainz in die Bundeshauptstadt weitergeleitet werden. Nur dort entscheidet sich, ob doch noch zusätzliches Geld an die Mosel fließt.

Thilo Becker hofft. Darauf, dass er wegen der Kostensteigerungen zumindest für jene Arbeiten, die bis zum Ende des vergangenen Jahres geleistet wurden, einen Nachschlag bekommt. Der würde den Fehlbetrag deutlich reduzieren – wohl um mehr als drei Millionen Euro. Für die laufenden Arbeiten nach dem Jahreswechsel gibt es allerdings kein Geld mehr. Das ist jetzt schon sicher. Was Romano Bonertz als Chef des Hochbauamtes auch einräumte. Somit bleibt ein Minus in Millionenhöhe, das mittels eines Nachtragshaushaltes gegenfinanziert werden muss. Hier ist dann Finanzdezernent Leibe gefragt. Becker weiß um die politische Sprengkraft, die wegen seiner Rolle bei den Anmietungen für sein Amt StadtRaumTrier auf dem Energie- und Technikpark der Stadtwerke zusätzlich Brisanz bekommt. Die Rechnung der SWT ist nach wie offen. Rund 187.000 Euro fordern die Werke von der Stadt.

Becker sagt mehr Transparenz zu

Also versucht er zu erklären. Und er kann die Gründe für die Verzögerungen durchaus plausibel an den Mann bringen. Da ist zum einen der Zwang für die öffentliche Hand, Aufträge stets an den günstigsten Anbieter zu vergeben. In einem hart umkämpften Markt gerät das Rathaus so auch an schwarze Schafe in der Branche: Unternehmen, die im laufenden Prozess Insolvenz anmelden, Firmen, die Angebote erst abgeben, diese dann jedoch wieder zurückziehen, Betriebe, die trotz erteilter Aufträge einfach kündigen. Auch juristische Auseinandersetzungen mit Unternehmen bleiben nicht aus, weil Leistungen zugesagt, aber nicht erbracht wurden. Bonertz und Thomas Kaup, Abteilungsleiter im städtischen Projektmanagement, beschreiben die Situation als „unzufriedenstellend“. Durchaus selbstkritisch werde im Bauamt damit umgegangen. Ziel sei es daher, die Bauprozesse zu optimieren. Kaup spricht hier von einem „Lernprozess“. Glaubhaft ist durchaus, dass dies nicht von heute auf morgen geht. „Wir müssen uns in Zukunft bei allen Planungen im Vorfeld mehr Zeit nehmen“, sagt Kaup.

Aus der politischen Verantwortung ist Becker damit natürlich nicht entlassen. Auch wenn der Dezernent für sich anführen kann, dass die Sanierung der Porta-Nigra-Schule problem- und geräuschlos ablief, dass die Umbauten am Max-Planck-Gymnasium unter den veranschlagten Kosten geblieben sind, dass sein Bauamt zeitgleich mit einer Vielzahl an Projekten beschäftigt ist. Und er kann ferner anführen, dass die Bürokratie sogar seine Behörde erstickt: Beschlüsse in den Ausschüssen, in den Beiräten, im Stadtrat, unzählige Schreiben und Analysen für die verschiedenen Förderprogramme, europaweite Ausschreibungen – dies alles ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Und die personellen Ressourcen des Becker-Amtes sind begrenzt. Auch die Koordination von bis zu 60 beteiligten Firmen bei den laufenden Projekten ist nicht einfach zu stemmen. Damit kann Becker punkten, ja. Aber ob dies seinen politischen Gegnern genügt, ist fraglich.

Die Konsequenz, die Bonertz und Kaup in Absprache mit Becker aus dieser unbefriedigenden Gemengelage ziehen wollen, ist ebenfalls begründet. In Zukunft soll mit Generalunternehmen zusammengearbeitet werden. Die Landesregierung erlaubt den Kommunen inzwischen diese Praxis. So soll Bürokratie abgebaut werden. Schlüsselfertig soll dann gebaut, respektive saniert werden. Das heißt: ein Ansprechpartner für alle auftretenden Probleme während der Bauphasen. Das soll einen störungsfreien Ablauf der Projekte garantieren. Denn die Zuverlässigkeit der bisher eingebundenen Planungsbüros war laut Kaup und Bonertz keineswegs immer gegeben. Über diese Generalunternehmen sollen dann auch verstärkt regionale Firmen in die Projekte eingebunden werden.

Bleibt das Kommunikationsdefizit im und aus dem Hause Becker: Laut Dezernent sind die Fraktionen bereits Mitte vergangenen Jahres darüber informiert worden, dass die gesetzten Fristen wohl kaum einzuhalten sein werden und dass mithin Kürzungen bei den Fördergeldern drohen. Allerdings wurde nur hinter verschlossenen Türen informiert, denn sicht- und hörbar diskutiert wurden die Probleme in den Sitzungen der Ausschüsse und des Rates erst in diesem Jahr, als Leibe das Thema über den Kopf Beckers hinweg auf die öffentlichen Tagesordnungen setzte. Zuvor galt oberste Geheimhaltungsstufe. Becker verspricht hier „mehr Transparenz“. Ob den Fraktionen dies angesichts des drohenden Defizits ausreicht, werden die kommenden Wochen zeigen. Politisch ausgestanden ist die Angelegenheit für den Dezernenten somit noch keineswegs.

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