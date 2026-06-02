++ Region: Starkregen, Hagel, Blitze – lokale Unwetter möglich ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am heutigen Dienstag wechselhaft bei lokaler Unwettergefahr. Von Westen können im Laufe des Tages Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel heranziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 24 Grad, in der Vorderpfalz und Rheinhessen bis 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch blitzt und donnert es weiterhin vereinzelt.

Am Mittwoch ist es an Rhein, Mosel und Saar wechselnd bewölkt mit Schauern und erneut einigen Gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad. Auch der Donnerstag präsentiert sich laut DWD mit Wolken, wiederholten Schauern sowie bisweilen mit Blitz und Donner. Die Höchsttemperaturen sinken geringfügig. (Quelle: dpa)