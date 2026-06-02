Update: Polizei gibt neue Informationen zur Toten im Rhein bekannt

Kein Ausweis, keine Tattoos, kein Schmuck: Die Identität der Wasserleiche ist vorerst rätselhaft. Was sonst weiß die Polizei?

REMAGEN-OBERWINTER. Eine tote Frau ist beim rheinland-pfälzischen Remagen-Oberwinter im Rhein entdeckt worden – wenige Kilometer von der nordrhein-westfälischen Landesgrenze entfernt. Die Identität der Toten ist bislang unklar, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Dokumente wie Ausweis oder Führerschein wurden nicht bei ihr gefunden.

Vorerst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es zunächst nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es bleibe vorerst unklar, wo die circa 20 bis 40 Jahre alte Frau in den Rhein gelangt sei. Vor allem flussaufwärts würden Vermisstenanzeigen geprüft.

Die am Pfingstmontag im Wasser entdeckte Tote ist laut Polizei etwa 1,65 Meter groß und wiegt 127 Kilogramm. Sie hat bräunlich-rotes, mittellanges Haar sowie rot lackierte Finger- und Fußnägel, aber keine Tattoos und keinen Schmuck. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität der Frau. (Quelle: dpa)