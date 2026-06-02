Unfall in Wittlich: Betrunkener PKW-Fahrer fährt Baum um

WITTLICH. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet am gestrigen Montag den Hahnerweg in Wittlich.

Hier kam er aufgrund einer Alkoholisierung von mehr als 1,9 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, welchen er durch die Wucht des Aufpralls fällte. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Baum musste vollends entsorgt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)