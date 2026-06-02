„Blau-Weiß“ Ehrang feiert Sommerfest für Groß und Klein – Angebote für die ganze Familie

TRIER-EHRANG. Gefeiert wird ab 14.00 Uhr auf dem Gelände der Naturfreunde Trier-Quint, Bleischmelze 12a mit guter Stimmung, abwechslungsreichem Programm und vielen Angeboten für die ganze Familie.

Besucher dürfen sich auf musikalische Unterhaltung sowie zahlreiche Aktionen für Kinder freuen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine große Hüpfburg, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, ein heißer Draht, 4-Gewinnt XXL, Eis, Popcorn und weitere Überraschungen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben kühlen Getränken gibt es frisch Gegrilltes zu familienfreundlichen Preisen.

„Unser Sommerfest ist jedes Jahr eine schöne Gelegenheit, gemeinsam einen unbeschwerten Tag zu verbringen. Wir freuen uns auf viele Gäste aus Ehrang und der Region“, sagt der 1. Vorsitzende Dennis Labarbe.

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, steht der große Mitfahrerparkplatz an der Kreuzung Meilenstraße/Bleischmelze zur Verfügung. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Festgelände bequem über die Buslinie 87 bis zur Haltestelle „Meilenstraße“ erreichbar.

Weitere Informationen gibt es online unter www.blau-weiss-ehrang.de/sommerfest sowie auf Facebook und Instagram unter @blauweissehrang.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 580 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.)