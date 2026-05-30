Schüsse auf besetztes Fahrzeug: Schütze feuert am helllichten Tag auf Auto!

SAARBRÜCKEN – Der Samstagvormittag nahm für die Einsatzkräfte der Polizei in Saarbrücken eine ernste Wendung. Ein dringender Notruf alarmierte die Beamten um kurz vor 12 Uhr über eine Schussabgabe im Saarbrücker Jenneweg.

Vor Ort bot sich den Polizisten ein Bild, das sofort weitreichende Ermittlungsmaßnahmen nach sich zog.

Schüsse auf ein parkendes Fahrzeug

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei steuerte ein bislang unbekannter Fahrer sein Auto gezielt an ein parkendes Fahrzeug heran. Aus dem Wagen heraus gab der Täter mehrere Schüsse auf das Auto ab, in dem sich eine Person befand. Das Opfer überstand den gefährlichen Angriff glücklicherweise ohne körperliche Verletzungen. Der Schütze flüchtete unerkannt vom Tatort.

Ermittler bitten um Mithilfe

Die Hintergründe der Tat liegen noch völlig im Dunkeln. Die Behörden stufen die Tat aktuell als versuchtes Tötungsdelikt ein und halten weitere Details aus taktischen Gründen unter Verschluss. Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Meldungen werden telefonisch oder über die Onlinewache entgegengenommen.