++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Alle Spritpreise gehen erneut runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 30.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 30.05.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für alle Kraftstoffsorten sinken ab Mitternacht erneut, teilweise deutlich!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 3,7 Cent, und kostet ab Samstag dann 1,730 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 5,1 Cent runter, und der Liter kostet am Samstag 1,704 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 5,2 Cent günstiger , sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag dann 1,814 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu