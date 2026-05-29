Körperich: Turnhalle der St. Hubertus Grundschule erhält neue Beleuchtung

KÖRPERICH – Die Verbandsgemeinde Südeifel hat die Beleuchtung in der Turnhalle der St. Hubertus Grundschule in Körperich auf moderne LED-Technik umgestellt.

Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden. Ab sofort sorgen 66 neue LED-Leuchten für eine energiesparende und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Verbandsgemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO 2 -Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität in der Halle.

Anna Carina Krebs, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Südeifel, sagte: „Mit der Modernisierung der Beleuchtung leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und machen unsere öffentlichen Gebäude zugleich nachhaltiger und energieeffizient.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Westenergie ist uns wichtig, die Kommunen bei der Modernisierung und Weiterentwicklung ihrer Infrastruktur zu unterstützen. Nachhaltige Energieprojekte wie dieses schonen nicht nur Ressourcen, sondern auch den Gemeindehaushalt.“