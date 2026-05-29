++ Region: Hitze bleibt, aber Gewitter mit Starkregen am Wochenende ++

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig. Auch Unwetter können nicht ausgeschlossen werden. Die Aussichten.

OFFENBACH. Zum Wochenende drohen Rheinland-Pfalz und dem Saarland kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Am Nachmittag könnten Gewitter mit Starkregen aufziehen – bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde seien möglich, so der DWD. In der Nacht seien vereinzelt weitere Gewitter möglich, die Temperaturen fielen auf bis zu 15 Grad.

Der Samstag beginnt bewölkt und mit Schauern und Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Kräftige Gewitter mit Starkregen könnten aber nicht ausgeschlossen werden, so die Wetterexperten. Unwetter mit heftigem Starkregen von bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter seien ebenfalls möglich. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad ab.

Am Sonntag bleibt das Wetter wechselhaft. Kräftige Gewitter könnten nicht ausgeschlossen werden, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 28 Grad. Ab dem Abend soll sich die Wetterlage entspannen. (Quelle: dpa)