Vandalismus in der Vulkaneifel: Unbekannte demolieren Buswartehäuschen

GEROLSTEIN. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 28.5., 20.00 Uhr, und Freitag, 29.5.2026, 7.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Scheiben des Buswartehäuschens am Zentralen Omnibusbahnhof in der Brunnenstraße in Gerolstein beschädigt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizeiwache Gerolstein sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: [email protected]) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: [email protected]) erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)