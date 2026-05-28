Spritpreise Luxemburg heute: Diesel, Super & Benzinpreise aktuell am 28. Mai 2026

0
Autos vor Tankstelle in Luxemburg mit Benzinpreistafel – viele Autofahrer aus Trier und der Grenzregion fahren zum Tanken nach Luxemburg wegen günstiger Spritpreise. (Symbolbild)
Autoverkehr vor einer Tankstelle in Luxemburg: Viele Autofahrer aus Trier und der Moselregion fahren zum Tanken über die Grenze, weil Benzin und Diesel dort oft günstiger sind. (Symbolbild)

LUXEMBURG / TRIER / REGION. Für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland und Luxemburg selbst gehört der tägliche Blick auf die Spritpreise in Luxemburg längst zur Routine. Ob Pendler, Grenzgänger oder Wochenend-Tanker: Die aktuellen Preise für Diesel und Benzin im Großherzogtum bleiben eines der meistgesuchten Alltagsthemen in der Großregion.

Die Spritpreise Luxemburg heute am Donnerstag, 28. Mai 2026, stehen fest – hier die aktuellen Werte im Überblick.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute – Donnerstag, 28.05.2026

Für Donnerstag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

Diesel: 1,767 Euro pro Liter
Super 95 (E10): 1,755 Euro pro Liter
Super 98 / Super Plus: 1,866 Euro pro Liter

Die Preise gelten als offizielle staatliche Höchstpreise an allen Tankstellen im Großherzogtum.

Tanken in Luxemburg: Millionen Liter, tausende Grenzgänger – und tägliche Preisabfragen

Von Trier über Konz, Bitburg, Saarburg und Wittlich bis ins Saarland: Für viele Menschen gehört das Tanken in Luxemburg weiterhin zum Alltag. Besonders gefragt bleiben Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Schengen, Grevenmacher oder Remich.

Wer nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“, „Diesel Luxemburg heute“ oder „Luxemburg tanken Preise“ sucht, möchte meist vor allem eines: die aktuellen Zahlen schnell, übersichtlich und zuverlässig finden.

Spritpreise Luxemburg aktuell: Wo Autofahrer die Preise täglich prüfen

Neben täglichen Nachrichten-Updates nutzen viele Autofahrer spezialisierte Preisportale, um die Benzinpreise in Luxemburg aktuell zu verfolgen. Eine der zentralen Anlaufstellen dafür ist spritpreise.lu – Spritpreise Luxemburg heute.

Dort finden Nutzer täglich aktualisierte Übersichten zu Dieselpreisen Luxemburg, Super 95 (E10), Super Plus, Preisentwicklungen sowie zusätzliche Informationen rund ums Tanken und Sparen in Luxemburg.

Die Spritpreise am heutigen Donnerstag (28. Mai) auf einen Blick

Diesel: 1,767 € pro Liter
Super 95 (E10): 1,755 € pro Liter
Super 98 / Super Plus: 1,866 € pro Liter

Wer die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute, tägliche Änderungen oder Preisübersichten für die Großregion sucht, findet weitere Informationen auch direkt auf spritpreise.lu.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.