LUXEMBURG / TRIER / REGION. Für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland und Luxemburg selbst gehört der tägliche Blick auf die Spritpreise in Luxemburg längst zur Routine. Ob Pendler, Grenzgänger oder Wochenend-Tanker: Die aktuellen Preise für Diesel und Benzin im Großherzogtum bleiben eines der meistgesuchten Alltagsthemen in der Großregion.

Die Spritpreise Luxemburg heute am Donnerstag, 28. Mai 2026, stehen fest – hier die aktuellen Werte im Überblick.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute – Donnerstag, 28.05.2026

Für Donnerstag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

⛽ Diesel: 1,767 Euro pro Liter

⛽ Super 95 (E10): 1,755 Euro pro Liter

⛽ Super 98 / Super Plus: 1,866 Euro pro Liter

Die Preise gelten als offizielle staatliche Höchstpreise an allen Tankstellen im Großherzogtum.

Tanken in Luxemburg: Millionen Liter, tausende Grenzgänger – und tägliche Preisabfragen

Von Trier über Konz, Bitburg, Saarburg und Wittlich bis ins Saarland: Für viele Menschen gehört das Tanken in Luxemburg weiterhin zum Alltag. Besonders gefragt bleiben Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Schengen, Grevenmacher oder Remich.

Wer nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“, „Diesel Luxemburg heute“ oder „Luxemburg tanken Preise“ sucht, möchte meist vor allem eines: die aktuellen Zahlen schnell, übersichtlich und zuverlässig finden.

Spritpreise Luxemburg aktuell: Wo Autofahrer die Preise täglich prüfen

Neben täglichen Nachrichten-Updates nutzen viele Autofahrer spezialisierte Preisportale, um die Benzinpreise in Luxemburg aktuell zu verfolgen. Eine der zentralen Anlaufstellen dafür ist spritpreise.lu – Spritpreise Luxemburg heute.

Dort finden Nutzer täglich aktualisierte Übersichten zu Dieselpreisen Luxemburg, Super 95 (E10), Super Plus, Preisentwicklungen sowie zusätzliche Informationen rund ums Tanken und Sparen in Luxemburg.

Die Spritpreise am heutigen Donnerstag (28. Mai) auf einen Blick

✔ Diesel: 1,767 € pro Liter

✔ Super 95 (E10): 1,755 € pro Liter

✔ Super 98 / Super Plus: 1,866 € pro Liter

Wer die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute, tägliche Änderungen oder Preisübersichten für die Großregion sucht, findet weitere Informationen auch direkt auf spritpreise.lu.