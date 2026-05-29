Entlastung, aber keine Entwarnung: Arbeitslosigkeit in RLP & Saarland im Mai

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland gesunken. 126.600 Frauen und Männer waren im Mai in Rheinland-Pfalz ohne Job, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte.

Das sind 2.700 oder 2,1 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote lag in Rheinland-Pfalz bei 5,5 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 5,6 Prozent und vor einem Jahr 5,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 12. Mai.

Im benachbarten Saarland seien im Mai 39.000 arbeitslose Menschen gezählt worden, so die Regionaldirektion. Das sind 600 oder 1,5 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote lag im Saarland damit bei 7,3 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 7,5 Prozent und vor einem Jahr 7,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 12. Mai.

Entlastung, aber keine Entwarnung

«Der Mai bringt etwas Entlastung, aber noch keine Entwarnung», sagte Geschäftsführer Benjamin Wehbring. Die Betriebe hätten zwar mehr Stellen gemeldet. Gleichzeitig liege der Stellenbestand in Rheinland-Pfalz gut zwei Prozent unter dem Vorjahreswert, im Saarland sogar gut neun Prozent.

Im Mai meldeten Unternehmen 7.000 neue Arbeitsstellen in Rheinland-Pfalz. Das sind den Angaben zufolge 1.300 Stellen oder 21,8 Prozent mehr als im April. Insgesamt seien im Mai 33.100 offene Arbeitsstellen registriert worden, 700 Stellen oder 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Unternehmen hätten im Saarland 1.700 neue Arbeitsstellen im Mai gemeldet, teilte der Geschäftsführer mit. Das entspreche 300 Stellen oder 22,6 Prozent mehr als im Vormonat April. Insgesamt waren im Mai den Angaben zufolge 7.600 offene Arbeitsstellen registriert. Das sind 800 Stellen oder 9,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Jobs im Handel und der Zeitarbeit

Die meisten Stellen in Rheinland-Pfalz waren nach Angaben der Regionaldirektion in der Zeitarbeit, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe und in der öffentlichen Verwaltung gemeldet. Im Saarland waren meisten Stellen in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel sowie im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gemeldet. (Quelle: dpa)