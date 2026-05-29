Präventionsprogramm „Drachenstark“ am Stefan-Andres-Gymnasium Schweich

SCHWEICH. Das Projekt „Drachenstark“ findet jährlich im Rahmen des Präventionskonzepts des Stefan-Andres-Gymnasiums Schweich für alle 5er-Klassen statt und hat zum Ziel, die Kinder in ihrer Resilienz-Fähigkeit zu stärken und ihnen einen Raum zu geben, sich in Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen zu üben, diese zu meistern und sich so (selbst) sicherer zu fühlen.

Das Projekt wird von der Klassenleitung und der Schulsozialarbeit begleitet. Ein begleitender Elternabend rundet das Projekt ab. Die Schule dankt der Kooperationspartnerin Verena Müller vom Drachenstark-Team sowie der Nikolaus Koch Stiftung, der Stiftung Rehkids, dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Trier-Saarburg und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg für die Finanzierung dieses Projekts.

Ein Erlebnisbericht:

„Gemeinsam Drachenstark“

Zu Beginn des Projektes haben wir Beispiele für und was Mobbing ist gesammelt.

Dann haben wir sofort losgelegt. Unsere Klasse wurde in verschiedene Gruppen eingeteilt es gab die „Labertaschen“, „Macher“, „Streithähne“, „Herzensmenschen“

und „die stillen Denker“. In diesen Gruppen haben wir Klebeband und Holzspieße

bekommen. Mit diesem Material sollten wir dann einen Turm bauen.

Anschließend hat Verena, unsere Drachenstarkcoachin, sich in die böse Nadine verwandelt und uns „geärgert“; so haben wir gelernt einen „Mobbingtest“ zu bestehen, wie wir uns ohne jegliche Gewalt wehren können und ab wann Notwehr erlaubt ist. Im zweiten Spiel haben wir Teams gewählt und sollten anschließend aus Spaghetti, Klebeband und einem Marshmallow einen Turm bauen. Es war ganz schön schwer die Nerven nicht zu verlieren.

Außerdem haben wir uns gegenseitig schöne Komplimente geschrieben. Zum Schluss sollten wir Strohhalme zwischen Nase und Oberlippe in einen Becher bringen; das schnellste Team hat gewonnen.

Dies war ein lehrreicher Tag, der uns allen sicher Spaß gemacht hat. Ein Dank geht an Verena unsere Drachenstarkcoachin, Frau Minas unsere Schulsozialarbeiterin und die Schule für das tolle Projekt.

geschrieben von: Ina, Marisa, Nejla, Emilia und Flora, 5f

(Quelle: Stefan-Andres-Gymnasium Schweich)