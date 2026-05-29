83-Jähriger aus Bernkastel-Kues gefunden – verletzt in unwegsamem Gelände

BERNKASTEL-KUES. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei Seit am 26.5.2026 den in Bernkastel-Kues lebenden Siegfried S. (83) vermisst.

Herr S. habe um 7.00 Uhr seine Wohnanschrift in Bernkastel-Kues/Ortsteil Andel verlassen. Er sei mutmaßlich durch einen Zeugen gegen 18.00 Uhr zwischen Mülheim an der Mosel und Brauneberg gesehen worden, hieß es in einer Mitteilung. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues meldete nun in der zurückliegenden Nacht, dass Herr S. gefunden werden konnte. Er befand sich verletzt in hilfloser Lage im Bereich des „Kueser Werth“ in unwegsamem Gelände. Die Rettung erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Kues, die medizinische Versorgung sowie die Verbringung in eine nahes Krankenhaus übernahm das DRK.