Mehr Tote als Babys: RLP mit historischem Geburtendefizit – Vulkaneifel besonders betroffen

MAINZ. Die neuen Zahlen aus Rheinland-Pfalz sind ein demografischer Warnruf: 2025 wurden im Land rund 32.300 Kinder geboren – gleichzeitig starben fast 50.900 Menschen. Das Geburtendefizit ist damit so hoch wie noch nie seit der Landesgründung. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in ländlichen Regionen wie der Vulkaneifel.

Historischer Tiefpunkt bei Geburten und Sterbefällen

Rheinland-Pfalz steht vor einer deutlichen demografischen Herausforderung. Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurden im Jahr 2025 rund 32.300 Kinder geboren, während fast 50.900 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer starben. Unterm Strich ergibt sich damit ein Geburtendefizit von rund 18.600 Menschen – der höchste Wert seit der Gründung des Landes.

Anders gesagt: Es kamen deutlich weniger Menschen zur Welt, als im selben Zeitraum starben. Ohne Zuzug würde Rheinland-Pfalz also spürbar schrumpfen.

Vulkaneifel sticht besonders heraus

Besonders drastisch zeigt sich diese Entwicklung in Teilen der Eifel. Im Landkreis Vulkaneifel liegt das Geburtendefizit im Regionalvergleich bei minus 8,0 je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit gehört die Vulkaneifel zu den Regionen, in denen der Sterbeüberschuss besonders stark ins Gewicht fällt.

Für die Menschen vor Ort ist das mehr als eine trockene Statistik. Solche Zahlen berühren langfristig zentrale Fragen: Wie viele Kinder kommen künftig in Kitas und Schulen? Wie stark wächst der Pflegebedarf? Bleiben Dörfer lebendig? Und wer hält Vereine, Feuerwehren, Handwerk und Nahversorgung am Laufen?

Bevölkerung bleibt fast stabil – aber nur dank Zuzug

Trotz dieses Rekord-Geburtendefizits ist die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz 2025 nur leicht gesunken. Ende des Jahres lebten nach vorläufiger Schätzung rund 4.122.500 Menschen im Land – etwa 7.100 Personen weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent.

Der Grund, warum die Einwohnerzahl nicht stärker gefallen ist: Es zogen weiterhin mehr Menschen nach Rheinland-Pfalz als fort. 2025 kamen rund 137.600 Menschen ins Land, etwa 125.400 zogen weg. Daraus ergibt sich ein Wanderungsplus von rund 12.200 Personen – allerdings deutlich weniger als noch 2024 mit rund 22.100.

Was heißt das für Trier, Eifel, Mosel und Hunsrück?

Gerade für die Region Trier, die Eifel, die Mosel und den Hunsrück sind diese Zahlen brisant. Denn viele ländliche Räume kämpfen bereits heute mit älter werdender Bevölkerung, Fachkräftemangel, schwieriger medizinischer Versorgung und der Frage, wie Infrastruktur dauerhaft erhalten werden kann.

Die Statistik zeigt: Rheinland-Pfalz hält seine Bevölkerungszahl derzeit nicht durch Geburten stabil, sondern vor allem durch Zuwanderung. Wird dieser Zuzug schwächer, wird das Geburtendefizit stärker sichtbar.

Der demografische Druck wächst

Das Geburtendefizit ist kein kurzfristiger Ausreißer, sondern Ausdruck einer langfristigen Entwicklung: Rheinland-Pfalz wird älter. Weniger Geburten und viele Sterbefälle verändern die Struktur des Landes.

Besonders betroffene Regionen stehen damit vor großen Aufgaben: junge Familien halten, Zuzug ermöglichen, Wohnraum schaffen, Versorgung sichern und gleichzeitig ältere Menschen gut begleiten.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Geburten 2025 in Rheinland-Pfalz: rund 32.300

Sterbefälle 2025: fast 50.900

Geburtendefizit: rund 18.600

Bevölkerung Ende 2025: rund 4.122.500 Menschen

Veränderung zum Vorjahr: minus 7.100 Personen

Wanderungsplus 2025: rund 12.200 Menschen

Auffälliger Regionalwert: Vulkaneifel mit minus 8,0 je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner

Fazit: Rheinland-Pfalz altert – und der Zuzug wird zur Schlüsselfrage

Die neuen Zahlen sind deutlich: In Rheinland-Pfalz sterben erheblich mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Die Bevölkerung bleibt nur deshalb nahezu stabil, weil mehr Menschen zuziehen als wegziehen.

Besonders Regionen wie die Vulkaneifel zeigen, wie stark der demografische Wandel bereits wirkt. Für Politik, Kommunen und Wirtschaft wird damit eine Frage immer wichtiger: Wie bleibt Rheinland-Pfalz attraktiv für junge Menschen, Familien und Fachkräfte?