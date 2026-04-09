Trier wächst: Zuwanderung treibt Einwohnerzahl auf zweithöchsten Stand seit Jahrzehnten

Neue Zahlen zeigen: Trotz Geburtenrückgang boomt die Stadt – über 113.000 Einwohner

TRIER. Die Stadt Trier bleibt auf Wachstumskurs – und das vor allem dank internationaler Zuwanderung! Wie aus dem aktuellen Bevölkerungsbericht der Stadt Trier 2025 hervorgeht, lebten zum Jahresende 2025 insgesamt 113.577 Menschen in der ältesten Stadt Deutschlands. Das sind 980 Personen mehr als im Vorjahr – ein Plus von 0,9 Prozent. Damit erreicht Trier den zweithöchsten Einwohnerstand seit Beginn der Datenerfassung.

Zuwanderung als Wachstumsmotor: Ohne sie würde Trier schrumpfen

Besonders bemerkenswert: Das Wachstum wäre ohne Migration gar nicht möglich. Denn die Zahl der Todesfälle (1.113) überstieg erneut deutlich die Zahl der Geburten (846). Der sogenannte natürliche Saldo ist damit negativ.

Der entscheidende Faktor ist die Zuwanderung:

Mehr als 12.900 Menschen zogen 2025 nach Trier, während rund 11.600 die Stadt verließen. Unterm Strich ergibt das ein starkes Plus von 1.332 Personen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und sogar gegen den bundesweiten Trend.

Klar wird: Trier wächst – aber ausschließlich durch Zuzug.

Jeder Fünfte ist Ausländer – starke Zuwächse aus Ukraine und Indien

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die internationale Migration. Inzwischen besitzen über 20 Prozent der Trierer Bevölkerung eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Die größten Gruppen stammen aus:

Ukraine (rund 2.800 Personen)

Syrien (über 2.300)

Rumänien (über 1.100)

Besonders auffällig ist jedoch eine andere Entwicklung: Die Zahl indischer Staatsbürger ist explodiert – ein Plus von fast 1000 Prozent seit 2016! Grund: Viele kommen zum Studium nach Trier – und profitieren gleichzeitig vom Arbeitsmarkt im nahegelegenen Luxemburg.

Ukraine-Krieg spiegelt sich deutlich in Trier wider

Die Auswirkungen globaler Krisen sind in der Statistik klar sichtbar: Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist die Zahl ukrainischer Staatsbürger in Trier massiv gestiegen – auf rund 2.803 Menschen.

Ein Großteil davon:

Frauen und Kinder

Menschen im erwerbsfähigen Alter

Stadtteile im Wandel: Kürenz boomt – Tarforst verliert Einwohner

Innerhalb der Stadt zeigen sich deutliche Verschiebungen:

Wachstum:

Kernscheid, Kürenz und Filsch (+3 %)

Besonders Kürenz profitiert von Zuzug – u.a. von Studierenden

Rückgang:

Tarforst (-3,7 %) – u.a. wegen Schließung eines Studentenwohnheims

Langfristig besonders auffällig: Filsch hat seine Einwohnerzahl in zehn Jahren mehr als verdoppelt!

Trier bleibt jung – aber der demografische Wandel ist spürbar

Mit einem Durchschnittsalter von 42,1 Jahren ist Trier weiterhin jünger als der Bundesdurchschnitt.

Doch gleichzeitig zeigen sich klare Trends:

Mehr ältere Menschen (Babyboomer erreichen Rentenalter)

Mehr Kinder im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung

Steigende demografische Belastung

👉 Auf 100 Erwerbstätige kommen inzwischen 46 Personen, die entweder zu jung oder zu alt sind.

Single-Stadt Trier: Mehr als jeder Zweite lebt allein

Auch die Haushaltsstruktur verändert sich deutlich:

55,4 % aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte

Besonders stark wächst die Gruppe der über 60-Jährigen, die allein leben (+22,9 %)

👉 Trier wird nicht nur internationaler – sondern auch zunehmend eine Stadt der Singles.

Fazit: Trier wächst – aber anders als viele denken

Die Zahlen zeigen klar:

Trier wächst stabil

Aber nicht durch Geburten, sondern durch Zuwanderung

Die Stadt wird internationaler, vielfältiger und urbaner

Oder anders gesagt: Ohne Migration würde Trier längst schrumpfen.