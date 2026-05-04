Saarland: Fußgänger (20) von PKW frontal erfasst — lebensgefährlich verletzt

SAARBRÜCKEN. Am Sonntag, dem 3.5.2026, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Saarbrücken gegen 21.37 Uhr mit seinem 3-er BMW die Mainzer Straße in Saarbrücken in Fahrtrichtung stadtauswärts. Hierbei kollidierte er in Höhe Hausnummer 65 mit einem 20-jährigen, ebenfalls aus Saarbrücken stammenden Fußgänger, der die Straße aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links an einer freien Stelle überqueren wollte.

Der Fußgänger wurde dabei frontal erfasst, zunächst auf das Fahrzeug aufgeladen und danach wieder auf die Straße geschleudert. Hier blieb der junge Mann regungslos liegen. Unfallzeugen leisteten bis zum Eintreffen von Rettungskräften erste Hilfe. Der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat mit Hilfe eines Gutachters die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Noch nicht durch die Polizei festgestellte Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt telefonisch unter 0681-9321-233 oder persönlich in Verbindung zu setzen. Die Mainzer Straße musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme im Bereich des dortigen Edeka Marktes für ca. dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund der Nachtzeit kam es zu keinen großen Beeinträchtigungen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)