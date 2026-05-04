Region: Taser-Einsatz am 1. Mai – Betrunkener schießt mit Feuerwerkskörpern auf Nachbarn

TRIER. Am 1. Mai kam es gegen 18.30 Uhr in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein zu einem polizeilichen Einschreiten. Ein 38-jähriger Mann, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, schoss mit Feuerwerkskörpern in Richtung seiner Nachbarn.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Im weiteren Verlauf bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten und gab zudem Schüsse mit einer CO₂-Waffe in deren Richtung ab. Die Person konnte schließlich unter Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Trier)