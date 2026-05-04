Ausbildungsmesse mit über 100 Unternehmen – FUTURE 2026 am 8./9. Mai in Trierer Messepark

TRIER. Ausbildung, Studium, duales Studium und der passende Start in die berufliche Zukunft: Am 8. und 9. Mai 2026 lädt die Ausbildungsmesse FUTURE – Blick in Deine Zukunft zum 15. Mal in den Messepark Trier in den Moselauen ein.

Am Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr präsentieren mehr als 100 Unternehmen aus der Region ihre Ausbildungs- und dualen Studienangebote. Für junge Menschen bietet sich damit die Chance, direkt mit Betrieben, Institutionen und Beratungsstellen ins Gespräch zu kommen.

Jugendberufsagentur organisiert die FUTURE

Seit diesem Jahr wird die Messe von der Jugendberufsagentur organisiert. Dazu gehören die Agentur für Arbeit Trier, das Jobcenter Trier-Stadt und Trier-Saarburg, der Landkreis Trier-Saarburg sowie die Stadt Trier.

Gemeinsam wollen die Partner junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf bestmöglich unterstützen.

Beratung zu Ausbildung, Studium und Förderung

Vor Ort gibt es individuelle Berufs- und Studienberatung. Besucherinnen und Besucher erhalten Hilfe bei der Frage, welcher Weg zu ihnen passt – Ausbildung, duales Studium oder Studium.

Zusätzlich informieren Fachkräfte über Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten. Auch Sprachmittlerinnen und Sprachmittler sind dabei, um jungen Menschen mit Sprachbarrieren den Zugang zu erleichtern.

Kammern, Studienberatung und Bewerbungshilfe

Ein vielseitiges Rahmenprogramm ergänzt das Angebot. Vertreterinnen und Vertreter von IHK, HWK, Ärzte-, Zahnärzte- und Rechtsanwaltskammer informieren über Berufsbilder, Aufbau und Anforderungen der dualen Ausbildung.

Für Abiturientinnen und Abiturienten bietet die Studienberatung Orientierung bei der Entscheidung zwischen Ausbildung und Studium.

Kostenloses Bewerbungsfoto und Bewerbung im Check

Ein besonderes Highlight ist das kostenlose Bewerbungsfoto-Shooting. Wer im passenden Outfit erscheint, erhält vor Ort ein professionelles Styling und ein hochwertiges Bewerbungsfoto auf USB-Stick.

Außerdem können Besucherinnen und Besucher ihre Unterlagen beim Angebot „Deine Bewerbung im Trend-Check“prüfen lassen. Expertinnen und Experten geben Tipps für Lebenslauf, Anschreiben und Vorstellungsgespräche. Praktische Übungen sollen zusätzlich Sicherheit für den Bewerbungsprozess geben.

Berufe per Virtual Reality erleben

Auch moderne Technik kommt zum Einsatz: Mit Virtual-Reality-Brillen können Interessierte verschiedene Berufe hautnah erleben und so einen lebendigen Eindruck vom Arbeitsalltag bekommen.

Für Schüler, Eltern und Studienaussteiger

Die FUTURE richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Schulabgänger, Studienaussteiger sowie Eltern. Alle Angebote der Messe sind kostenfrei.