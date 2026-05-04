Trier: Graffiti-Sprayer beleidigen Polizisten – Betäubungsmittel sichergestellt

0
Foto: dpa/Symbolbild

TRIER. Am 1. Mai 2026 wurde der Polizei gegen 9.00 Uhr gemeldet, dass zwei Personen in der Bernhardstraße Graffiti angebracht hätten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Tatverdächtigen vom Ort des Geschehens, wurden jedoch von der Mitteilerin verfolgt.

Im Rahmen dessen konnten die beiden Personen durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurde Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu mehrfachen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Es wurden entsprechend mehrere Verfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.