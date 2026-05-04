Trier: Graffiti-Sprayer beleidigen Polizisten – Betäubungsmittel sichergestellt

TRIER. Am 1. Mai 2026 wurde der Polizei gegen 9.00 Uhr gemeldet, dass zwei Personen in der Bernhardstraße Graffiti angebracht hätten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Tatverdächtigen vom Ort des Geschehens, wurden jedoch von der Mitteilerin verfolgt.

Im Rahmen dessen konnten die beiden Personen durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurde Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu mehrfachen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Es wurden entsprechend mehrere Verfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)