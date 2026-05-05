SEK-Einsatz in Wittlich: Mann nach Bedrohung mit Axt festgenommen

WITTLICH – Am heutigen Dienstagmittag kam es zu einem polizeilichen Großeinsatz im Bereich der „Römischen Villa“ nahe der L52.

Zwei Passanten meldeten der Polizei in Wittlich, dass sie von einem Mann auf einem Parkplatz mit einer Axt bedroht worden seien. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten setzte der 61-Jährige sein aggressives Verhalten fort und bedrohte auch die Polizisten mit einem Stock. Im Anschluss verbarrikadierte er sich in seinem Wohnwagen, in dem die Beamten durch ein Fenster die zuvor beschriebene Axt sichteten.

Festnahme durch Spezialeinheiten nach mehrstündiger Absperrung

Da der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auf keine polizeiliche Ansprache reagierte, wurden Spezialkräfte zur Verstärkung hinzugezogen. Der Bereich um den Wohnwagen wurde für die Dauer des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Gegen 16:35 Uhr verschafften sich die Elite-Polizisten schließlich gewaltsam Zutritt zum Fahrzeug und nahmen den Beschuldigten fest.

Laut Polizeibericht bestand für unbeteiligte Dritte während des gesamten Vorfalls keine Gefahr.

Nach der erfolgreichen Festnahme wurde der Mann einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Bedrohung dauern an.