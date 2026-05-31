Kurios: Betrunkener läuft über fahrendes Polizeiauto – Festnahme unter Applaus!

KOBLENZ. Kurioser Einsatz in der Koblenzer Innenstadt: Während ein Streifenwagen langsam über einen belebten Platz fuhr, sprang ein betrunkener Mann plötzlich auf die Motorhaube. Anschließend lief er über Windschutzscheibe und Dach – bevor die Polizei den 31-Jährigen unter Applaus festnahm.

Betrunkener springt auf Streifenwagen

Das dürfte selbst erfahrene Polizeikräfte überrascht haben: Ein betrunkener Mann ist in Koblenz auf die Motorhaube eines fahrenden Polizeiautos gesprungen.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstag während einer Streifenfahrt über einen belebten Platz in der Koblenzer Innenstadt. Wegen der vielen Menschen dort konnte der Streifenwagen nur sehr langsam fahren.

Über Motorhaube, Scheibe und Dach

Während andere Passanten dem Polizeiauto auswichen oder darum herumgingen, entschied sich der 31-Jährige offenbar für eine besonders schlechte Abkürzung: Er sprang auf die Motorhaube, lief über die Windschutzscheibe und das Dach – und sprang hinten wieder vom Fahrzeug herunter.

Die Aktion blieb nicht ohne Folgen.

Festnahme unter Applaus

Die Beamten nahmen den Mann anschließend fest. Nach Polizeiangaben geschah das unter dem Applaus mehrerer Restaurant- und Cafébesucher.

Eine Polizeisprecherin kommentierte den Vorfall später lachend mit den Worten: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“

Strafanzeigen und Nacht auf dem Revier

Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Sachbeschädigung.

Im Laufe der Nacht soll der Betrunkene erneut aufgefallen sein und sich den Anweisungen der Polizei widersetzt haben. Daraufhin verbrachte er die Nacht auf dem Polizeirevier.