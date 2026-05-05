Saarland: 32-Jähriger muss nach Grenzkontrolle in die Justizvollzugsanstalt

SAARBRÜCKEN. Am Sonntag, den 3. Mai 2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 8.30 Uhr einen 32-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit. Dieser reiste mit einem grenzüberschreitenden Reisebus über die A6 von Frankreich in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Vollstreckungshaftbefehl wurde wegen Diebstahls erlassen. Der rumänische Staatsangehörige sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zahlen, um einer 15-tägigen Inhaftierung zu entgehen.

Da er den haftbefreienden Betrag allerdings nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)