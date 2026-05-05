Luxemburg: Nach Crash mit verletzter Frau – Polizei findet Granate in Pkw

ÖTRINGEN/LUXEMBURG – Am heutigen Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17.00 Uhr in Oetrange ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Pfosten prallte.

Die leicht verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme entdeckten die Polizeibeamten im Fahrzeuginneren eine echt aussehende Granate sowie drei Kanister mit nicht identifizierten Flüssigkeiten. Um jegliche Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, wurde der Bereich um die Montée d’Oetrange umgehend weiträumig abgesperrt.

Experten der Armee und Polizei prüfen Gefahrenlage

Aufgrund der Unklarheit über die Beschaffenheit der Fundstücke wurden Spezialisten des Déminage sowie der Armeedienst SEDAL angefordert. Parallel dazu evakuierten die Einsatzkräfte mehrere umliegende Wohnhäuser und veranlassten die zeitweilige Sperrung der angrenzenden Bahnstrecke.

Nach eingehender Prüfung der Gegenstände durch die Experten konnte gegen 19:00 Uhr Entwarnung gegeben werden. Sämtliche Sicherheitsbeschränkungen wurden daraufhin aufgehoben, wobei die Hintergründe zum Besitz der Gegenstände nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sind.