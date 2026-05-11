Gefährliche Rutschpartie im Hunsrück: Diesel-Spur führt zu zwei Crashs bei Hinzerath

HINZERATH – Am Montagvormittag kam es auf der B50 neu im Bereich Hinzerath zu zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen.

Ein LKW befuhr die B50 neu von Wittlich kommend, in Fahrtrichtung Hahn, als er in einer Rechtskurve vor dem Hinzerather Kreisverkehrsplatz auf schlüpfriger Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam.

Ein entgegenkommender PKW versuchte dem LKW zunächst auszuweichen. Trotzdem kam es im dortigen Straßengraben zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Insassen des PKW wurden leicht verletzt.

Dieselspur und Regen verwandelt Straße in Rutschbahn

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Unfallursächlich dürfte neben der zum Unfallzeitpunkt regennassen Fahrbahn die Diesel-Spur eines vorausfahrenden defekten LKW gewesen sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B50 neu in Fahrtrichtung Wittlich voll gesperrt werden.

In der Folge kam es aufgrund der weiterhin schlüpfrigen Fahrbahn zu einem zweiten Verkehrsunfall. Hierbei rutschte ein in Fahrtrichtung Hahn fahrender LKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren LKW. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. An beiden LKW entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Nachdem die Fahrbahn gereinigt wurde, konnten die beiden LKW ihre Fahrt fortsetzten.

Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Morbach, die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, die Feuerwehr Morbach, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Wittlich.