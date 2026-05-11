Biersdorf am See: Falsche Polizeibeamte plündern Seniorin aus

BIERSDORF AM SEE – In Biersdorf am See kam es am vergangenen Samstag zu einem folgenschweren Vorfall. Ein professionell agierender Betrüger gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus.

Er spiegelte einer 87-jährigen Bewohnerin eine akute Gefahr durch Einbrecher vor. Die psychologische Drucksituation führte dazu, dass die Frau den Anweisungen des Fremden Glauben schenkte.

Der Zugriff im Schutz der Dunkelheit

Die Seniorin deponierte daraufhin Bargeld und ihre Bankkarte im Außenbereich ihres Hauses unter die Fußmatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gegenstände gegen 23 Uhr von einem männlichen Täter abgeholt wurden.

Die Kriminalinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich nun auf Sichtungen ortsfremder Fahrzeuge in den Bereichen Talstraße und Zum Kannenbach.

Dringender Appell der Behörden

Die echte Polizei betont in diesem Zusammenhang: Beamte fordern niemals dazu auf, Wertsachen im Freien zu hinterlegen oder Fremden zu übergeben. Bürger werden gebeten, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und die Dienststelle über den Notruf zu informieren. Jeder Hinweis zu den Geschehnissen am 09.05.2026 kann entscheidend sein.