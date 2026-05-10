Luxemburg: Betrunkene Randaliererin, Einbrüche und Antanztrick

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag und die zurückliegende Nacht meldet die luxemburgische Polizei eine betrunkene Randaliererin, mehrere Einbrüche sowie einen Diebstahl durch einen Antanztrick.

Gegen 22.00 Uhr am gestrigen Samstag wurde der Polizei gemeldet, dass eine Frau in einem Schanklokal in Bonnevoie randaliert habe und vor die Tür gesetzt wurde. Vor Ort konnte eine Streife die Frau antreffen, welche unter Alkoholeinfluss stand. Die Frau schrie ständig um sich und versuchte ins Lokal zurückzukehren. Da die Frau eine Gefahr für sich sowie für Dritte darstellte, wurde entschieden sie im Arrest unterzubringen. Die Frau widersetzte sich jedoch den Amtshandlungen, tobte umher, verletzte einen der Beamten leicht und bedrohte diesen auch. Nachdem sie seitens eines Arztes für haftfähig erklärt wurde, konnte sie in der Arrestzelle untergebracht werden.

Auch in Bascharage kam es gestern Abend zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Infolgedessen wurden drei beteiligte Personen im Arrest untergebracht.

Zwischen 11.30 und 22.35 Uhr wurde gestern in ein Einfamilienhaus in der Rue du Stade in Schouweiler eingebrochen. Der oder die Täter gelangten vermutlich ins Innere des Hauses indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Nachdem das ganze Haus durchwühlt wurde, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Spurensicherung der Polizei weilte vor Ort.

Zwischen 18.45 und 1.10 Uhr wurde gestern Abend ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mondercange – Rue de la Colline – verübt. Der oder die Täter gelangten an der Rückseite des Hauses ins Innere, indem ein Fenster aufhebelt wurde. Die Spurensicherung wurde mit den Ermittlungen vor Ort betraut.

Zu einem weiteren Einbruch kam es heute Morgen gegen 5.23 Uhr in Abweiler – Rue du Village. Vermutlich ein Täter, etwa 180 cm groß und von dünner Statur, mit dunkler Kapuzenjacke gekleidet sowie mit einem Rucksack ausgestattet, gelangte über eine nicht verschlossene Terrassentür ins Haus. Nachdem die Hunde im Haus auf den Einbrecher aufmerksam wurden und die Anwohnerin diesen ertappte, machte sie durch laute Schreie auf sich aufmerksam. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Es wurde nichts entwendet. Die Spurensicherung der Polizei weilte vor Ort.

Am Samstagvormittag bekam ein Mann gegen 11.00 Uhr an der Place de Strasbourg in Luxemburg seine Halskette von zwei unbekannten Tätern gestohlen. Die zwei Männer folgten dem Opfer bis zu seinem Wohngebäude und lenkten es mittels Antanztrick ab. Nachdem das Opfer die Männer von sich drückte, verließen diese die Örtlichkeit und flüchteten. Erst danach bemerkte der Mann den Diebstahl seiner Kette. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)