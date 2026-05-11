Trier: Außensportanlage Ehrang/Quint eingeweiht

TRIER – Sporträume sind längst nicht mehr nur Bewegungsräume, sondern bieten auch Möglichkeiten der Begegnung, des sozialen Miteinanders und der Gemeinschaft. Mit der am vergangenen Freitag und Samstag mit einer großen Feier eingeweihten neuen Außensportanlage Trier-Ehrang/Quint hat der Stadtteil einen solchen Ort hinzugewonnen.

„Das Ganze ist der Anfang von etwas Tollem für Ehrang“, so Jonas Flöck von der Quartiersarbeit Ehrang in seiner Begrüßungsrede. „Durch die Flut wurde der Prozess noch einmal angestoßen, sodass wir den Zuschuss erhalten haben. Nun kann durch die Gemeinschaft der Ort hier lebendig werden. Deshalb ist auch der Titel des Projekts ‚Gemeinsam sind wir stark‘ so passend.“

Zusammen mit Melanie Bergweiler, der Leiterin der Gemeinwesenarbeit in Ehrang, koordinierte er das Projekt im Rahmen des Palais e. V. mit der Zielsetzung, nach den gravierenden Auswirkungen der Flut in Ehrang einen Ort der Bewegung und Begegnung zu schaffen, der dabei hilft, die Gemeinschaft vor Ort aufzubauen und zu stärken.

Welche Rolle der Sport dabei übernehmen kann, erläuterte auch Bürgermeisterin Britta Weizenegger: „Sport ist sehr wichtig, und das nicht nur, weil wir tolle Vereine in Trier haben, sondern auch, weil Sport Gemeinschaft bedeutet, Struktur bietet, Bildung ermöglicht und Menschen zusammenbringt. Genau das haben Sie mit dieser Anlage ganz toll umgesetzt.“

Die neue Sportanlage zeichnet sich dadurch aus, dass die ausgewählten Sportgeräte nicht nur für den Muskelaufbau, die Koordination und die Ausdauer, sondern auch für alle Altersgruppen ausgelegt sind. Neben einem Basketballkorb und einer Torwand gibt es insgesamt sechs Kraftgeräte, ein Laufband, eine Federplatte, eine Sprossenwand, eine Trainingsbank sowie einen Calisthenics-Turm. Von der Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe gab es als Einweihungsgeschenk zusätzlich einen Boxsack.

Dank der vielfältigen Ausstattung kann der Platz künftig von Sportbegeisterten jeden Alters genutzt werden. Als Ort der Gemeinschaft wird die Anlage zudem durch die direkte Nachbarschaft zum Gemeinschaftsgarten gestärkt, wo es auch für die Altersgruppe 70+ einen Bewegungssteine-Parcours und für alle eine Plauderbank gibt, wo man ins Gespräch kommen kann. Zudem besitzt der Platz eine ergänzende Freiraumgestaltung, die direkt für die Einweihungsfeier und deren vielfältigen Programm aus Mitmachangeboten, Getränken, Eiscreme und Live Musik genutzt werden konnte.

Ortsvorsteher Berti Adams betonte, wie wichtig ein solcher Ort für den Stadtteil sei: „Ehrang hat viele Probleme, aber auch viele Leuchttürme. Die Außensportanlage ist ein neuer Leuchtturm. Ich sehe schon viele Leute heute hier, und hoffe, dass die Anlage auch künftig so angenommen und für unser Gemeinwesen so wichtig wird und ganz viel Freude bereitet. Es heißt nicht umsonst Herzstück Ehrang.“

Die Trägerschaft hat die Gemeinschaft der Ehranger Ortsvereine (GEOV) übernommen. Die Stadt hat die Fläche der Anlage kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Projekt wurde zum Großteil durch die Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe finanziert. Weitere Förderer waren Action Medeor e. V., Help e. V., der Caritasverband Trier, der Ortsbeirat Ehrang und die Seniorenresidenz St. Peter Trier. Die Feier wurde unterstützt durch die Quartiers Manufaktur, den Gewerbeverein Ehrang-Quint e. V., Blumen Greif und Steil Kranarbeiten.