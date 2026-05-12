Spritpreise Luxemburg heute (12. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland ein wichtiges Thema. Besonders Pendler und Familien aus Rheinland-Pfalz schauen täglich auf die aktuellen Preise im Nachbarland.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute live verfolgen möchte, findet auf spritpreise.lu die aktuellen Werte für Diesel, Super 95 und Super Plus.

Am heutigen Dienstag, 12. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (12.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

Diesel: 1,837 € pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

Super 95 (E10): 1,789 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,884 € pro Liter

Tanken in Luxemburg bleibt für Grenzregion attraktiv

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Bitburg, Saarburg und dem Saarland nutzen weiterhin Tankstellen in Luxemburg – besonders in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher oder Remich.

Die Kraftstoffpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als Maximalpreise. Dadurch gibt es im Vergleich zu Deutschland meist weniger starke Schwankungen innerhalb eines Tages.

Gerade deshalb bleibt Luxemburg für viele Autofahrer aus der Region ein wichtiger Orientierungspunkt beim Thema Tanken.

Fazit: Aktuelle Benzinpreise am 12. Mai

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei:

1,837 € für Diesel

1,789 € für Super 95

1,884 € für Super Plus

Damit bleiben die Kraftstoffpreise im Großherzogtum auch am Dienstag für viele Autofahrer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland relevant.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.