Gladiators Trier vor Play-In-Krimi: Heute geht es um die BBL-Playoffs

TRIER. Die Trierer Basketballer stehen als Aufsteiger mitten in der heißen Phase der easyCredit BBL. Nach dem wichtigen 85:78-Heimsieg gegen den SYNTAINICS MBC haben sich die Trierer auf Rang acht noch in die Play-Ins geschoben.

Heute Abend, Dienstag, 12. Mai 2026, geht es nun um den direkten Sprung in die Playoffs. Gegner ist RASTA Vechta, gespielt wird um 20.30 Uhr im Rasta-Dome.

Was sind die Play-Ins in der BBL?

Die neue Zwischenrunde vor den Playoffs ist schnell erklärt: Die ersten sechs Teams der Hauptrunde stehen direkt in den Playoffs. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen in den BBL Play-Ins zwei weitere Playoff-Tickets aus.

Das bedeutet: Platz sieben bis zehn kämpfen in drei Entscheidungsspielen um die letzten beiden Plätze für die große Viertelfinalserie.

Für Trier ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg heute in Vechta – und die Gladiators stehen sofort als Nummer sieben in den Playoffs. Dann würde im Viertelfinale ALBA Berlin warten.

Eine Niederlage wäre für Trier aber noch nicht das Aus. Dann müssten die Gladiators am Donnerstag, 14. Mai, um 18.30 Uhr ein zweites Play-In-Spiel gegen den Sieger aus Rostock gegen Ludwigsburg bestreiten. Wer dieses Spiel gewinnt, zieht als Achter in die Playoffs ein – und trifft dort auf den FC Bayern München.

Der heutige Play-In-Spielplan: Erst Rostock, dann Trier

Der Play-In-Abend beginnt um 18.30 Uhr mit dem Duell Rostock Seawolves gegen MHP RIESEN Ludwigsburg.

Aus Trierer Sicht wird es danach ernst: Um 20.30 Uhr treten die Gladiators bei RASTA Vechta an.

Das Spiel in Vechta ist dabei die komfortablere Ausgangslage der Play-Ins: Der Verlierer bekommt noch eine zweite Chance. Der Sieger darf direkt in die Playoff-Serie.

Warum Trier gegen Vechta eine echte Chance hat

Auf dem Papier ist Vechta als Siebter leicht im Vorteil: Heimspiel, starke Form, enorme Offensivpower. RASTA sicherte sich Rang sieben am letzten Spieltag mit einem 103:89-Sieg in Heidelberg.

Trier wiederum schlug den MBC mit 85:78 und sprang damit noch von Rang zwölf auf Rang acht. Bemerkenswert: Alle vier Play-In-Teams beendeten die Hauptrunde mit einer Bilanz von 17 Siegen und 17 Niederlagen. Enger geht es kaum.

Auch sportlich spricht vieles für ein Duell auf Augenhöhe. Trier erzielte in der Hauptrunde im Schnitt 90,4 Punkte pro Spiel, Vechta kam auf 90,1 Punkte. Es treffen also zwei echte Offensivmaschinen aufeinander.

Dazu kommt das große Scorer-Duell: Jordan Roland auf Trierer Seite gegen Alonzo Verge bei Vechta. Roland wurde zuletzt sogar zum „Offensive Player of the Year“ gewählt.

Playoff-Rechnung: Warum ein Sieg heute Gold wert wäre

Aus Trierer Sicht ist das Spiel in Vechta mehr als nur eine Bonus-Chance.

Ein Sieg würde Trier das Viertelfinale gegen ALBA Berlin bringen. Das wäre schwer – aber nicht völlig außer Reichweite. Die Gladiators haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie gegen Topteams bestehen können.

Der Umweg wäre deutlich härter: Verliert Trier heute, müsste am Donnerstag erst das zweite Play-In-Spiel gewonnen werden. Danach würde im Viertelfinale der FC Bayern München warten – der Hauptrundenerste und Titelverteidiger. Sportlich wäre das sicherlich die deutlich größere Wand.

Trier träumt von den Playoffs

Heute Abend entscheidet sich, ob Trier sofort in die große Viertelfinalserie gegen ALBA Berlin springt – oder am Donnerstag noch einmal nachsitzen muss.