Trier: Firmenlauf am Mittwoch – Alle Busumleitungen!

TRIER – Am Mittwoch, 13. Mai 2026, findet in der Zeit von 18 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr der Trierer Firmenlauf 2026 statt. Während der Veranstaltung kommt es laut den Stadtwerken SWT zu Einschränkungen im Linienverkehr.

So sind beispielsweise während der Veranstaltung alle Anschlüsse am Hauptbahnhof aufgehoben. Die Busse der folgenden Linien fahren für den Zeitraum der Veranstaltung eine Umleitung:

Die Busse der Linie 73 in Richtung Weidengraben fahren bis zur Haltestelle Gilbertstraße die gewohnte Route und werden anschließend über Südallee, Weberbach, Mustorstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Euren fahren die Busse der Linie 73 bis zur Haltestelle Hauptbahnhof ihre normale Route und werden im Anschluss über Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach und Südallee umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren.

in Richtung Weidengraben fahren bis zur Haltestelle Gilbertstraße die gewohnte Route und werden anschließend über Südallee, Weberbach, Mustorstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Euren fahren die Busse der Linie 73 bis zur Haltestelle Hauptbahnhof ihre normale Route und werden im Anschluss über Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach und Südallee umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren. Die Busse der Linie 76 fahren in Richtung Trier-Galerie bis zur Haltestelle Franz-Georg-Straße die normale Route und werden im Anschluss über Schöndorfer Straße und In der Reichsabtei zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Nells Park starten die Busse der Linie 76 am Hauptbahnhof und gelangen werden die Schöndorfer Straße und die Franz-Georg-Straße zurück auf die normale Route geleitet.

fahren in Richtung Trier-Galerie bis zur Haltestelle Franz-Georg-Straße die normale Route und werden im Anschluss über Schöndorfer Straße und In der Reichsabtei zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Nells Park starten die Busse der Linie 76 am Hauptbahnhof und gelangen werden die Schöndorfer Straße und die Franz-Georg-Straße zurück auf die normale Route geleitet. Die Busse der Linie 80 fahren in Richtung Hohensteinstraße ihre normale Route. In Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße fährt die Linie 80 bis zur Haltestelle Treviris ebenfalls ihre normale Route und wird anschließend über die Moselstraße und die Bruchhausenstraße umgeleitet.

fahren in Richtung Hohensteinstraße ihre normale Route. In Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße fährt die Linie 80 bis zur Haltestelle Treviris ebenfalls ihre normale Route und wird anschließend über die Moselstraße und die Bruchhausenstraße umgeleitet. Die Busse der Linie 81 fahren in Richtung Tarforst bis zur Haltestelle Barbarathermen ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über die Südallee und die Unterführung an den Kaiserthermen zum Hauptbahnhof umgeleitet. Ab Hauptbahnhof gilt die gewohnte Linienführung in Richtung Trimmelter Hof. In Richtung Euren/Igel fahren die Busse der Linie 81 bis zum Hauptbahnhof wie gewohnt und werden dann über die Weimarer Allee, Südallee, Rathaus und Stresemannstraße zur Haltestelle Karl-Marx-Haus umgeleitet. Ab hier gilt die normale Route. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren.

fahren in Richtung Tarforst bis zur Haltestelle Barbarathermen ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über die Südallee und die Unterführung an den Kaiserthermen zum Hauptbahnhof umgeleitet. Ab Hauptbahnhof gilt die gewohnte Linienführung in Richtung Trimmelter Hof. In Richtung Euren/Igel fahren die Busse der Linie 81 bis zum Hauptbahnhof wie gewohnt und werden dann über die Weimarer Allee, Südallee, Rathaus und Stresemannstraße zur Haltestelle Karl-Marx-Haus umgeleitet. Ab hier gilt die normale Route. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren. Die Busse der Linie 82 fahren in Richtung Porta Nigra bis zur Haltestelle Treviris ihre normale Route und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 82 endet. In Richtung Mariahof starten die Busse der Linie 82 an der Porta Nigra und fahren von dort ihre gewohnte Route.

fahren in Richtung Porta Nigra bis zur Haltestelle Treviris ihre normale Route und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 82 endet. In Richtung Mariahof starten die Busse der Linie 82 an der Porta Nigra und fahren von dort ihre gewohnte Route. Die Busse der Linie 83 fahren in Richtung Tarforst bis zur Haltestelle Gilbertstraße die normale Route und werden anschließend über Südallee, Weberbach, Mustorstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 bis zur Haltestelle Hauptbahnhof ihre gewohnte Route und werden danach über Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach und Südallee umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren.

fahren in Richtung Tarforst bis zur Haltestelle Gilbertstraße die normale Route und werden anschließend über Südallee, Weberbach, Mustorstraße und Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Feyen fahren die Busse der Linie 83 bis zur Haltestelle Hauptbahnhof ihre gewohnte Route und werden danach über Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach und Südallee umgeleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren. Die Busse der Linie 86 starten in Richtung Waldrach/Morscheid am Hauptbahnhof und fahren über Schöndorfer Straße und Franz-Georg-Straße zurück auf ihre normale Route.

In Richtung Trier-Galerie und Hauptbahnhof fahren die Busse der Linie 86 bis zur Haltestelle P+R Nord ihre gewohnte Route und werden anschließend über Franz-Georg-Straße, Schöndorfer Straße und In der Reichsabtei zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Busse der Linie 87 fahren in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Treviris die normale Route und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 87 endet. In Richtung Quint/Schweich starten die Busse der Linie 87 an der Porta Nigra und fahren von dort aus ihre normale Route.

fahren in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Treviris die normale Route und werden anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 87 endet. In Richtung Quint/Schweich starten die Busse der Linie 87 an der Porta Nigra und fahren von dort aus ihre normale Route. Die Busse der Linie 89 fahren in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Treviris die normale Route und werden im Anschluss über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 89 ebenfalls endet. In Richtung Konz starten die Busse der Linie 89 an der Porta Nigra und fahren von dort ihre normale Route.

fahren in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Treviris die normale Route und werden im Anschluss über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet, wo die Linie 89 ebenfalls endet. In Richtung Konz starten die Busse der Linie 89 an der Porta Nigra und fahren von dort ihre normale Route. Die Busse der Linien 84, 85 und 88 fahren jeweils in beiden Richtungen ihre gewohnten Routen.

Bei Fragen zu den Busumleitungen steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung.