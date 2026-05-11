RLP: Bewohner versucht Brand in Seniorenheim selbst zu löschen – Schwerverletzt in Klinik geflogen!

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Foto: Symbolbild / pixabay

NEUSTADT/WEINSTRAẞE – Der bei einem Brand in einem Seniorenheim in Neustadt an der Weinstraße verletzte Bewohner hat das Feuer selbst versucht zu löschen.

Dabei sei der 71-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Brand wurden zudem zwei Pflegekräfte im Alter von 35 und 37 Jahren verletzt. Sie wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

Das Feuer war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Die Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Es sei nur ein geringer Sachschaden entstanden.

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