VG Wittlich-Land: Wehrleiterpokal, Verpflichtungen und Beförderungen bei den Feuerwehren

WITTLICH. Anfang Mai fand in Dreis das 105-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Dreis statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch die Wettkämpfe und Spiele um den Wehrleiterpokal der Jugend- und Bambini-Feuerwehren aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ausgetragen.

Den ersten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Altrich, gefolgt von Sehlem auf Platz zwei und Heidweiler auf Platz drei. Die drei Teams qualifizierten sich damit für den Kreisentscheid im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Bei den Bambini-Feuerwehren konnte sich die Feuerwehr Dreis selbst den ersten Platz und damit den begehrten Pokal sichern. Weitere Platzierungen wurden hier nicht vergeben.

Der stellvertretende Wehrleiter und für die Nachwuchsarbeit zuständige Ralf Weiler gratulierte allen Teams zu ihren hervorragenden Leistungen und bedankte sich für ihren leidenschaftlichen Einsatz.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden mehrere Verpflichtungen und

Beförderungen vorgenommen:

Nicholas Christopher Brinkley und Johannes Marx (beide Feuerwehr Dreis) wurden zum Feuerwehrdienst verpflichtet sowie zu Feuerwehrmannanwärtern ernannt.

Bennet Alles, Stefan Denkert und Dennis Molitor (Feuerwehr Platten) wurden ebenfalls zum Feuerwehrdienst verpflichtet und zu Feuerwehrmännern befördert.

Johannes Follmann, Benedikt Gangolf, Tobias Klein, Martin Thieltges und Florian Valerius (alle Feuerwehr Dreis) wurden zu Löschmeistern befördert.

Philipp Lukas Steffgen (Feuerwehr Dreis) und Fabian Jüngling (Feuerwehr Platten) erhielten jeweils eine Beförderung zum Brandmeister. Im Zuge seiner Beförderung wurde Fabian Jüngling zudem zum stellvertretenden Wehrführer der Feuerwehr Platten ernannt.

Außerdem wurde Markus Thieltges (Feuerwehr Dreis) zum Hauptbrandmeister befördert.

Bürgermeister Manuel Follmann gratulierte den Feuerwehrkammeraden ganz herzlich zu ihren Beförderungen. Er wünschte ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei der Ausübung ihrer Aufgaben. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)