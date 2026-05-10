Schlangenlinien mit Reifenschaden, bei Rot über Ampel: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Sonntag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei gestern ein in Schlangenlinien fahrender PKW in Garnich gemeldet, welcher zudem einen Reifenschaden aufwies. Bei der Kontrolle fiel der beim Fahrer durchgeführte Alkoholtest positiv aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dessen Fahrzeug beschlagnahmt.

Bei einer Kontrolle eines PKW in der Rue Glesener in Luxemburg stellte sich gestern heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dessen Führerschein wurde eingezogen.

Bei einer Streifenfahrt im Bahnhofsviertel in Luxemburg fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, welches eine rote Ampel missachtete. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand. Dessen Führerschein wurde eingezogen.

Weitere Führerscheine aufgrund von Alkohol am Steuer wurden in Winseler und Differdange eingezogen. Bei letzterem Fall wurde außerdem das Fahrzeug beschlagnahmt, da der Fahrer bereits einem Fahrverbot aufgrund von Alkohol am Steuer unterlag. (Quelle: Police Grand-Ducale)