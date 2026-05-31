Osburg: E-Roller-Fahrer ohne Kennzeichen flieht vor Kontrolle!

OSBURG/HERMESKEIL – Es sollte eine ganz normale Überprüfung im Rahmen des Streifendienstes werden.

Den Beamten fiel am Freitag gegen 20:00 Uhr in Osburg ein Elektro-Roller auf, an dem das nötige Kennzeichen fehlte. Als die Polizisten den Fahrer stoppen wollten, traf dieser eine folgenschwere Entscheidung. Er ignorierte die Signale und suchte das Weite.

Riskantes Tempo im Wohngebiet

Die anschließende Flucht entwickelte sich schnell zu einer ernsten Gefahrensituation. Der Fahrer beschleunigte das eigentlich langsame Gefährt auf bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Aufgrund der Bauweise des Rollers und der fehlenden Schutzkleidung des Mannes grenzt es an ein Wunder, dass kein schwerer Unfall passierte. Auch Passanten gerieten in Gefahr.

Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte entkam zunächst unerkannt im Schutz der Dämmerung. Die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Um den Vorfall lückenlos aufzuklären, hoffen die Beamten nun auf Aussagen von Zeugen, welche Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrweise machen können.