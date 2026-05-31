159 Kilometer für den guten Zweck: Saarburger Rotary-Präsident sammelt bei Vogesen-Ultratrail rund 2.500 Euro

SAARBURG/OBERNAI – Sportliche Höchstleistung und gesellschaftliches Engagement gingen Mitte Mai eine besondere Verbindung ein: Benjamin Haßelbach, Präsident des Rotary Clubs Saarburg, absolvierte beim renommierten Trail D’Alsace einen 159 Kilometer langen Ultratrail durch die Vogesen und verknüpfte seine Teilnahme mit einer Spendenaktion zugunsten des Fördervereins Rotary Saarburg.

Dabei kamen knapp 2.500 Euro für soziale Projekte in der Region zusammen.

Die anspruchsvolle Strecke führte vom Lac Blanc nach Obernai durch das elsässische Mittelgebirge. Insgesamt waren 159 Kilometer und 5.750 Höhenmeter zu bewältigen. Der Kurs zählt zu den landschaftlich reizvollsten Ultratrails Europas und führte die Teilnehmer an rund 20 Burgen und Burgruinen vorbei. Zu den besonderen Höhepunkten gehörte der Lauf durch die historische Château du Haut-Kœnigsbourg (Hohkönigsburg), eines der bekanntesten Wahrzeichen des Elsass. Die mittelalterliche Festungsanlage thront hoch über der Rheinebene und bietet eindrucksvolle Ausblicke über die Vogesen und das Rheintal.

Für jeden gelaufenen Kilometer konnten Unterstützerinnen und Unterstützer einen frei wählbaren Betrag spenden. Die Erlöse fließen in lokale Hilfsprojekte des Fördervereins Rotary Saarburg, insbesondere in die Unterstützung der Tafel Konz. Gemeinsam mit Partnern und Helfern konnten bereits rund 8,5 Tonnen Lebensmittel für bedürftige Menschen bereitgestellt werden.

Der Startschuss für den Spendenlauf fiel am 15. Mai um 17 Uhr unter außergewöhnlichen Wetterbedingungen. Noch kurz vor dem Rennen lagen die Temperaturen rund um den Startbereich bei etwa null Grad, vereinzelt fiel sogar leichter Schnee. Pünktlich zum Beginn des Laufs zeigte sich jedoch die Sonne und begleitete die Teilnehmenden auf ihrem Weg durch die Vogesen.

Für Benjamin Haßelbach entwickelte sich das Rennen zu einer besonderen Herausforderung. Zwischen Kilometer 40 und 100 machten ihm erhebliche Ernährungsprobleme zu schaffen. Erst ein 30-minütiger Powernap brachte die Wende. Anschließend fand er zurück in seinen Rhythmus, konnte wieder zügig laufen und die verlorene Zeit schrittweise aufholen.

Nach 27 Stunden und 3 Minuten und damit nur rund eine Stunde hinter seiner geplanten Zielzeit erreichte er schließlich das Ziel in Obernai. Angesichts der hohen Anforderungen des Rennens ist diese Leistung besonders bemerkenswert: Von den rund 850 gestarteten Läuferinnen und Läufern erreichten etwa 250 das Ziel nicht.

Im Mittelpunkt stand für Haßelbach jedoch nicht allein die sportliche Leistung. „Jeder Kilometer bedeutete gleichzeitig zusätzliche Unterstützung für Menschen in unserer Region. Das war in schwierigen Phasen eine enorme Motivation“, sagt er. „Die Vogesen zeigen auf dieser Strecke ihr ganzes Gesicht – von stillen Waldpfaden und anspruchsvollen Anstiegen bis zu den beeindruckenden Burgen des Elsass. Besonders das Durchlaufen der Château du Haut-Kœnigsbourg war ein unvergesslicher Moment. Solche Erlebnisse machen den besonderen Reiz dieses Laufs aus.“

Mit den eingegangenen Spenden von knapp 2.500 Euro kann der Förderverein Rotary Saarburg seine sozialen Projekte weiter ausbauen und die Unterstützung für bedürftige Menschen in der Region fortsetzen.