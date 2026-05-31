++ 17-Jähriger aus Trier vermisst: Polizei bitte um Mithilfe ++

TRIER. Seit Freitag, 29. Mai 2026, wird der 17-jährige Alexej L. aus Trier vermisst. Der Jugendliche verließ sein Zuhause zu bislang unbekannter Uhrzeit. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Jugendlicher aus Trier vermisst

Die Polizei sucht nach dem vermissten 17-jährigen Alexej L. aus Trier. Der Jugendliche verließ am Freitag, 29. Mai 2026, zu unbekannter Uhrzeit sein Zuhause.

Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Sein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Bezüge nach Berlin und Ostdeutschland

Nach Angaben der Polizei hat der Vermisste Bezüge nach Ostdeutschland, insbesondere nach Berlin. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 17-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet daher dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

So wird Alexej L. beschrieben

Der vermisste Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

Alter: 17 Jahre

Geschlecht: männlich

Erscheinung: westeuropäisch, sehr helle Haut

Statur: schlank

Größe: etwa 170 Zentimeter

Augen: braun

Haare: längere dunkelblonde Haare, seitlich abrasiert

Mitgeführt: großer Wanderrucksack

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Alexej L. geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienstunter der Telefonnummer 0651 / 983 43390 zu melden.

Wer den Vermissten sieht, soll ihn nach Möglichkeit im Blick behalten und umgehend über den Notruf 110 die Polizei verständigen.