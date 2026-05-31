Bernkastel-Kues: Polizei zieht sturzbetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr – Promillewert überrascht!

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Polizeikontrolle bei Nacht mit Alkoholtest: Zwei Autofahrer in Rheinland-Pfalz mit drei und 2,72 Promille gestoppt.
Bei Polizeikontrollen in Rheinland-Pfalz wurden zwei stark alkoholisierte Autofahrer gestoppt. In Pirmasens und Bernkastel-Kues ergaben Atemtests Werte von drei beziehungsweise 2,72 Promille. Foto: Symbolbild

PIRMASENS/BERNKASTEL-KUES. Alkohol am Steuer in gleich zwei Fällen: In Pirmasens und Bernkastel-Kues hat die Polizei am Wochenende zwei stark alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine 59-Jährige hatte laut Polizei drei Promille, ein 39-Jähriger kam auf 2,72 Promille. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben.

Auffällige Fahrweise in Pirmasens gemeldet

Zwei erheblich alkoholisierte Autofahrer sind der Polizei in Rheinland-Pfalz aufgefallen.

Am Samstagnachmittag meldeten Zeugen in Pirmasens eine Autofahrerin wegen auffälliger Fahrweise. Die Polizei stoppte daraufhin den Wagen der 59-jährigen Frau.

Bei einem Alkoholtest zeigte das Messgerät nach Polizeiangaben drei Promille an.

Auch in Bernkastel-Kues stoppt Polizei betrunkenen Fahrer

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im gut 100 Kilometer entfernten Bernkastel-Kues. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf den Fahrstil eines Autofahrers aufmerksam. Mehr Blaulicht-News.

Auch hier folgte eine Kontrolle – und ein Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,72 Promille.

Beide Führerscheine weg

Sowohl der 39-jährige Fahrer in Bernkastel-Kues als auch die 59-jährige Frau in Pirmasens mussten ihre Führerscheine abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen.

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