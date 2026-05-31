Bernkastel-Kues: Polizei zieht sturzbetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr – Promillewert überrascht!

PIRMASENS/BERNKASTEL-KUES. Alkohol am Steuer in gleich zwei Fällen: In Pirmasens und Bernkastel-Kues hat die Polizei am Wochenende zwei stark alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine 59-Jährige hatte laut Polizei drei Promille, ein 39-Jähriger kam auf 2,72 Promille. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben.
Auffällige Fahrweise in Pirmasens gemeldet
Zwei erheblich alkoholisierte Autofahrer sind der Polizei in Rheinland-Pfalz aufgefallen.
Am Samstagnachmittag meldeten Zeugen in Pirmasens eine Autofahrerin wegen auffälliger Fahrweise. Die Polizei stoppte daraufhin den Wagen der 59-jährigen Frau.
Bei einem Alkoholtest zeigte das Messgerät nach Polizeiangaben drei Promille an.
Auch in Bernkastel-Kues stoppt Polizei betrunkenen Fahrer
Ein ähnlicher Fall ereignete sich im gut 100 Kilometer entfernten Bernkastel-Kues. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf den Fahrstil eines Autofahrers aufmerksam. Mehr Blaulicht-News.
Auch hier folgte eine Kontrolle – und ein Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,72 Promille.
Beide Führerscheine weg
Sowohl der 39-jährige Fahrer in Bernkastel-Kues als auch die 59-jährige Frau in Pirmasens mussten ihre Führerscheine abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen.