Bernkastel-Kues: Polizei zieht sturzbetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr – Promillewert überrascht!

PIRMASENS/BERNKASTEL-KUES. Alkohol am Steuer in gleich zwei Fällen: In Pirmasens und Bernkastel-Kues hat die Polizei am Wochenende zwei stark alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine 59-Jährige hatte laut Polizei drei Promille, ein 39-Jähriger kam auf 2,72 Promille. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben.

Auffällige Fahrweise in Pirmasens gemeldet

Zwei erheblich alkoholisierte Autofahrer sind der Polizei in Rheinland-Pfalz aufgefallen.

Am Samstagnachmittag meldeten Zeugen in Pirmasens eine Autofahrerin wegen auffälliger Fahrweise. Die Polizei stoppte daraufhin den Wagen der 59-jährigen Frau.

Bei einem Alkoholtest zeigte das Messgerät nach Polizeiangaben drei Promille an.

Auch in Bernkastel-Kues stoppt Polizei betrunkenen Fahrer

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im gut 100 Kilometer entfernten Bernkastel-Kues. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht auf den Fahrstil eines Autofahrers aufmerksam. Mehr Blaulicht-News.

Auch hier folgte eine Kontrolle – und ein Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,72 Promille.

Beide Führerscheine weg

Sowohl der 39-jährige Fahrer in Bernkastel-Kues als auch die 59-jährige Frau in Pirmasens mussten ihre Führerscheine abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen.